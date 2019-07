Saate «Naabrist parem» võitjad ei saagi korterit endale

«Olles suhelnud erinevate pankadega ja lootnud parimat, oleme siiski jõudnud arusaamani, et saates ehitatud kodust ei saa kahjuks meie uus kodu,» kirjutas paar Facebooki.

«Kuna Hendrik jäi keset saate tegemist töötuks, sest firma, kus ta töötas, lõpetas Eestis tegevuse, ning teadagi on Kristel beebiootel, siis hetkel me ühestki pangast laenu ei saa ja endal kahjuks ei ole 150 000€ tagataskust võtta, et see kodu endale soetada...,» selgitasid nad.

«Oleme muidugi kurvad, kuid üritame säilitada positiivset meelt ning loodame, et kui uuel nädalal oma boksi müüki paiskame, siis leidub toredaid inimesi, kes näevad ennast just meie tehtud kodus elamas ja tänu selle kodu müügile saame juba beebi sündides endale suurema elamise siiski soetada.»

«Ja hea uudis on ju see, et kui meil avaneb panga silmis võimalus uuesti laenu saada ning suurem kodu osta, siis saame teile pakkuda juba uusi ehitus- ning disainialaseid ideid,» vaatavad nad asja positiivsest küljest.

Pärast korterist loobumise teadaannet hakkasid paljud paari toetajad välja pakkuma, et ühekoos heatahtlike inimestega on läbi korjanduse võimalik Kristeli ja Hendriku jaoks vajaminev summa kokku saada, et nad oma kätega ehitatud korteri siiski endale saaksid.

Kristel ja Hendrik aga loobusid heast pakkumisest, kuna nad leiavad, et abivajajaid on mujalgi.

«Pisar tuleb silma neid kommentaare lugedes,» kirjutasid nad. «Lihtsalt uskumatult imelised olete meil Hindame väga teie ideed ja soovi aidata meid uude koju, kuid tunneme, et peame oma jõududega siiski hakkama saama ning arvame, et tõelisi abivajajaid on küll ja veel, kellele te saate abiks olla,» ütlesid nad.

Siis hakati arutlema selle üle, mis mõte selle saatel üldse on, kui võitjad korterid pärast endale ei saa.

«Saade on meile siiski väga palju abiks olnud. Lisaks meeletult positiivsele kogemusele ja uutele teadmistele saame siiski korteri müügist arvestatava summa, tänu millele saame siiski võimaldada endale suurema kodu, olgugi, et mitte 5toalise ridaelamu, kuid me ei kurda,» selgitasid nad.