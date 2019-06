Galerii: megamaratoonarid jooksevad Munamäelt mereni, läbides üle 300 kilomeetri

Võistkonnad on pidevalt liikumises ja jooksja võistkonnakaaslased sõidavad autoga järgmisesse punkti, kus toimuvad vahetused. Tegemist ei ole võistlusega ja võistkonnad ei võistle omavahel. Eesmärgiks on inspireerida inimesi liikuma ja külastada joostes Eesti kaunimaid paiku.

Samuti võtab osa spordientusiast Liis Velsker: «Möödunud aastal ei saanud ma kahjuks osaleda seega teadsin, et pean sellest sel korral osa saama. Tegemist on korraliku eneseületusega ning lõplikult müüs idee maha mulle see, et eelmisel aastal osalenud jäid kogu üritusega nii rahule.»