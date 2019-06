Meistrite liiga finaalis platsile jooksunud blond kaunitar sai suure rahatrahvi

Pärast Meistrite liiga finaali Liverpooli ja Tottenhami vahel suleti naise Instagrami kanal. Vahepeal arvati, et sulgemise taga on UEFA, et Wolanski näitel teisi heidutada sarnaseid tempe teha. Naise enda sõnul langes see häkkerite küüsi vahele ja konto pandi nädala kinni.

Spordiorganisatsiooni poolt kanali kinni keeramine oleks hea viis teistel samad mõtted peast ära viia, sest Kinsey Wolanski platsile joomine oli edukas. Erinevate allikate hinnangul teenis naine sellega oma kaasa pornosaidile kolme kuni kolme ja poole miljoni euro eest reklaami.

Kinsey Wolanski on Instagrami modell, kes on ka ühtlasi «Vitaly Uncensored» asutaja tüdruksõber. «Vitaly Uncensored» puhul on tegu YouTube'i kanaliga, kus endine Vene pornostaar Vitaly teeb teistele tünga. «Vitaly Uncensored» logoga trikood kandis ka Kinsey, kui ta platsile jooksis.

Hispaania väljaanne Marca vahendab, et 22-aastane naine sai platsile jooksmise eest 15 000 eurot trahvi. UEFA trahvis teda 5000 euroga ja politsei veel 10 000 euroga, kuna naine reklaamis täiskasvantutele mõeldud sisuga teenust.