Volikogu liige vallandati poolpaljaste piltide müümise tõttu

28-aastane Sonia Pellizzari, kes töötas Buenos Airesi provintsi pealinnas La Platas kontoriabilisena, väitis, et tema palk ei olnud piisavalt kõrge, mille järel hakkas endast Internetis müüma poolpaljaid pilte ja hiljem ka videoid, kirjutas The Sun.

Noor naine sõnas, et ta ei varjanud kunagi, et teeb vabal ajal endast videoid, mis aitasid tal õppelaenu ja üüri maksta. Sonia hakkas volikogus tööle 2011. aastal. Vaid kuus aastat hiljem hakkas ta modellindusega tegelema ja natuke hiljem ilmusid temast ka esimesed seksvideod.

Sonia Pellizzari FOTO: ciudadanodiario

Naine eitas, et ta on prostituut, ja selgitas, et kõik mehed, kellega ta videos seksis, olid professionaalid, kes teadsid, et neid filmitakse ning videot hiljem müügieesmärgil jagatakse.

Sonia ütles kohalikule meediale: «Ma ei taha öelda, kui palju ma videodega teenin, aga seda on palju. Ja ma kasutan seda rendi maksmiseks ja muudeks asjadeks.»

Kõik tema volikogu kolleegid teadsid naise tegevusest, aga ta vallandati, kui pildid avalikuks said.

Sonia ütles, et ta ei tea, kes videod postitas. «Esiteks, video, kus ma koos sõbrannaga palja ülakehaga olen, on lekitatud. Me olime alasti, aga video oli vaid mõned sekundid pikk. Siis ilmusid ka teised videod,» ütles ta.

Naine kinnitas, et teistes videodes oli ta seksuaalses vahekorras, aga arvab siiski, et volikogu otsus ta vallandada, oli vale.

«Ma ei häbene neid videoid. Minu pere on algusest peale olnud teadlik, mida ma teen, ja mu kolleegid ka. Ma ei varjanud seda kunagi. Aga kui ülemused kuulsid, et üks videodest on muutunud äärmiselt populaarseks, siis see neile ei meeldinud,» ütles Sonia.