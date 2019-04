Räppar nublu pidutseb Ameerikas koos kuulsa kolleegiga

Nublu jagas Instagram vahendusel pilti, millel ta on koos praegu USA ühe suurima räppari Chance the Rapperiga.

Nublu ei kannab pildil oma tavapärast esinemiskostüümi, milleks on dressipluus ja suured suusaprillid, vaid on seal lihtsa triiksärgiga. Küll aga ei taha ta niisama oma nägu siiski kellelegi näidata, vaid kasutas pildi tegemise ajal mütsi ja prillide filtrit.

Nublu hoiab Chance the Rapperi kõrval seistes ka suurt šampuse pudelit, millel on punn maha löödud. Ameeriklasest räppari puhul räägivad aga silmad, kui palju ta võtnud on.