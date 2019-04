Instagrami staar, kelle konto ära kustutati, helistas politseisse, kuna arvas, et ta on mõrvatud

Floridast pärit sisulooja pani oma Youtube'i kanalile üles video, kus rääkis läbi pisarate, mis temaga juhtunud on. Jessy konto kustutati, kuna paljud «vihkajad» olid teavitanud väärkasutusest, ehkki naise enda väitel polnud ta midagi valesti teinud, vahendab Insider.

«Mu kontost ei teavitatud sellepärast, et ma postitaksin reeglitevastaseid pilte. Sellest teavitati, kuna mul on palju vihkajaid,» rääkis Jessy.

Jessy rääkis Youtube'i videos, et ta pole ilma jälgijateta mitte midagi väärt. Instagramis oli naisel jälgijaid üle 113 000, nüüd on nad kõik kadunud. Kolme aastaga teenis Jessy enda sõnul Instagramis üle 500 000 USA dollari.

«See raha ei kesta kaua. Lähed paar korda Gucci poodi, maksad paar kuud üüri... ma pole enam rikas nagu vanasti,» rääkis Jessy.

Jessy töötas kolm ja pool aastat stripparina ning see kasvatas talle paksu naha, aga ta ei mõista siiski, miks nii paljud teda südamepõhjani vihkavad. «Ma pole vihkav inimene, ma olen Ambur. Ma ei suuda samastuda vihkavate ja kadedate inimestega, kuna ma pole selline kunagi olnud,» ütles Jessy.

Samal ajal tegeles Jessy ka prostitutsiooniga, kuna kogus nii raha, et sisuloomega tegeleda. «Kui nagunii meestega magada, miks mitte saada selle eest raha?» arutles Jessy Youtube'i videos.

Noor Instagrami staar arvab, et paljudele käib vastukarva tema liigne ausus. Minevikus on Jessy pildunud sotsiaalmeedias rassistlikke kommentaare, kuid väidetavalt ei mõelnud ta neid tõsiselt, vaid jäljendas lihtsalt teisi Instagrami kuulsusi.

Kui Jessy teada sai, et ta Instagrami konto kustutati, võttis ta ühendust ka politseiga, kuna tundis, et ta on mõrvatud. «Tundus, nagu keegi oleks mu mõrvanud ja läinud netti uhkustama, et «mina mõrvasingi selle tüdruku»,» ütles noor sisulooja.

Inimene, kelle teavituste pärast Jessy konto ära kustutati, uhkeldas oma saavutusega sotsiaalmeedias ning postitas «tapatööst» kuvatõmmiseid.

«Ma helistan politseisse ja rääkisin neile sellest, aga nad ütlesid, et ma ei saa juhtunut mõrvaga võrrelda. Aga mina ütlesin, et ei, see tundus täpselt nagu mõrv,» jutustas Jessy.

Nüüd plaanib Jessy jätkata juutuuberina ja võib-olla kolida Suurbritanniasse. Ta usub, et seal pole inimesed nii hukkamõistvad ning suurem osa tema fännidest asub seal. Ühtlasi arvab Jessy, et Ühendkuningriigi poisid on kuumemad.