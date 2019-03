Luisa Rõivas hurjutab poliitikuid: Jüri Ratast huvitab vaid võim ja Stenbocki maja võtmed

Keskerakond teatas, et alustab kõnelusi EKRE ja Isamaaga valitsuse moodustamiseks, jättes seega valimised võitnud reformierakondlased kõrvale. Reformierakonna poliitiku Taavi Rõivase abikaasa Luisa Rõivas andis sotsiaalmeedias teada, mida ta Keskerakonna ja Jüri Ratase otsusest arvab.

Avaldame tema Facebooki postituse täispikkuses:

«Ma kirjutasin selle teksti mitu päeva tagasi. Andsin Taavile lugeda ja ta ütles, et keegi ei usu, kui sa selle FB paned, et sa selle ise kirjutasid: kahtlustavad, et Taavi käskis. Kuna siin ongi sees mõned asjad, mis näitavad, et see ei ole täna kirjutatud, vaid juba päevi tagasi naiselikust emotsioonist, siis teen selle postituse siiski ära.

Ei ole ma politoloog. Olen kahe lapse ema, peagi kolme, enam-vähem tore ja mitte liiga kuri abikaasa ja naine. Jah. Ma olen Naine. Mulle tegi samuti suurt rõõmu paljude naiste valimistulemus sel aastal. Eelkõige aga Kaja isiklik valimistulemus. Üle 20 000 hääle. Artistina tahaksin aplodeerida juba lihtsalt talle endale, selle tulemuse peale.

Endine peaminister Taavi Rõivas ja Luisa Rõivas 2018. aasta presidendi vastuvõtul. FOTO: Raigo Pajula/Arno Mikkor/Vabariigi Presidendi Kantselei

Miks mul on hea meel. Esiteks sellepärast, kuidas on terve selle aja, kui Kaja Brüsselist Reformierakonna esimeheks tuli, tema kallal «võetud»: küll tuli liiga hilja - no kurjam, kui su kogu elu ja laps on paikne Brüsselis, siis kohe homme lennukile ei hüppa! Jah, mõnede meeste arvates kindlasti oleks pidanud, aga on ka teistsuguseid mehi, kel pereväärtustest ka pisut sügavamad arusaamad.

Siis ei olnud ta piisavalt veenev oma sõnavõttudes. No Jürgeni tasemel otsekohesus ei ole ka alati kuldmedaleid kaela toonud, kuigi mulle Jürgen ja üldse otsekohesus väga meeldib. Siis kogus Kaja enesekindlust, väljendas end juba konkreetsemalt, sihikindlamalt ja selles osas leiti, et ülbus tuli juba enne valimistulemuste väljakuulutamist tagasi.

Halloo... milline see naine siis olema peab? Ja mis ülbus? Öelda valimisvõitjana, et oma valijatele antud põhilubadusest ei soovi me enne läbirääkimisi loobuda, on ju igati loogiline. Ma ei sooviks ka oma soovitud palganumbrist enne tööintervjuud loobuda.

Või miks valimised edukalt ja ülekaalukalt võitnud naissoost erakonnaesimehe valimislubaduse eest seismine on ülbus, aga loodetavasti varsti ekspeaministri valimislubaduste kaitsmine on täiesti normaalsus? Ja see, et ta välistas valimistevõitja erakonna peamise valimislubaduse enne, kui nendega midagi arutama hakkas, tundub kõigile nii leebe normaalne ja tubli tegu ühe mehe poolt.

Hetkel jääb mulle mulje, et Jüri Ratas ütles nii, et teda ei huvita Eesti tulevik või koalitsiooni moodustamine, vaid võim ja Stenbocki maja võtmed ning kabinetis asuv ebamugav (uskuge mind, see on ebamugav, oleme Miinaga koos seal istuda proovinud) Pätsu-aegne tool. Teda ei huvita Eesti rahvas, vaid tema valijad. Vene rahvusest inimesed teda ka ei paista sümpatiseerivat, küll aga vene valijad.

Nüüd järsku on Keskerakonnale olulised aga need EKRE valijad ja neile lubatud valimislubadused, sest nende abil on võimalik korvpall kaenlas Stenbockis korvpalli edasi mängida. Natuke üksteist nügides nagu selles mängus kombeks, tasuta busse ja muid toredaid asju jagada, noh, vähemalt seni, kuni keegi majandusministeeriumis lõpuks taas exceli lahti lööb ja arvutab, aru saab, et ai kurjam, ega tegelikult meil ammu juba raha ei ole.

Ma isegi natuke juba ootan, et millal see Jüri «see on maailma parim valitsus ja parim Eesti, mida ma hetkel loon» tegutsema hakkab, sest siis alles hakkab «pulli» saama. Kajale igal juhul palju õnne veelkord selle mega tulemuse puhul. Rahvas on öelnud, et ta sobiks kenasti Eestile peaministriks, mida ei saa Jüri kohta, ei sel ega ka eelmistel valimistel öelda.

#igatsenomaarmastnutikatintelligentsetjariigimehelikkuEestit»