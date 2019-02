Brittidel oma Victor Crone: nemadki saadavad Eurovisioonile sütitava ballaadiga meeslaulja

Hartlepoolist pärit 21-aastane noormees kogus kodumaal tuntust 2014. aastal, kui osales talendisaates «The X Factor». Maikuus sõidab ta Tel Avivi esindama britte maailma suurimal muusikavõistlusel, vahendab The Guardian . Rice valiti võitjaks publikuhääletuse tulemusel.

«See laul räägib armastusest, see on väga võimas laul. Sa lihtsalt tunned sellega sidet. Rõhk on emotsioonidel,» kirjeldas Rice võidulaulu.