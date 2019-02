Vaata pilte: Briti kõige halvemate pulmafotograafide hingel on sadu rikutud hetki

Pulmafotograafid on saanud oma klientidelt juba üle 200 kaebuse, kuna tseremoonia ajal tehtud pildid on udused või piltnikud ei ole lihtsalt kohale tulnud, kirjutas The Sun. Nii mitmelgi juhul on värskelt abiellunud paar pidanud pöörduma pulmakülaliste poole, et nende käest saada pilte ja selfie'sid, mis jäädvustasid nende tähtsa päeva.

Darren ja Adele FOTO: twitter

Kui aga mõnikord õnnestuski piltnikel oma kliendid pildid saata, siis olid need udused, fokuseeritud peigmehe tagumikule ja mitte pruudi näole või läks kuid enne kui pildid ilmutatud said.

Politsei pettuste osakond uurib paari, kes juhivad fotograafiaettevõtet «Treasured Memories», tegevust seoses võimaliku petuskeemiga, kus pruudile ja peigmehele lubati suure suuga troonipilte, fotokabiini klõpse ning iga minuti järel tehtavat jäädvustust. Ja selle kõige eest küsiti kõikidelt klientidelt kokku ligi 100 000 naela.

Darreni ja Adele ühed õnnetud ohvrid olid Chantelle ja David Maconochie, kes palkasid piltnikud jäädvustama oma 15. juunil toimunud pulma.

30-aastane nelja lapse ema Chantelle ja 36-aastane bussijuht Darren maksid enam kui 500 naela käpardlike fotograafide teenuste eest. Aga ainult Adele tuli kohale ning rikkus paari peo, kui nuttis terve aja ning kurtis, et tal on depressioon ja ärevushäired.

Teised abielupaarid kurtsid, et McDonaghs'id tõid ebakompetentse töö põhjusteks haiglakülastusi, õnnetusi, pereprobleeme ning vandalismi.

Chantelle sõnas: «Kui Adele kohale jõudis, siis ta ütles, et täna on tema lapse surma aastapäev, mis rikkus kõikide peomeeleolu. Ta palus DJ-l esimese tantsu muusikaga varem pihta hakata, et ta saaks varem koju minna, ning küsis minult, kuidas ma poseerida tahan. Ta nuttis terve aja, magas meie esimese suudluse maha ning rikkus ära pildi, kui ma altari ette kõndisin.»

McDonaghs'id on pärast kaebuseid pidanud osa kahjust kompenseerima, samas kui teised siiamaani ootavad oma pilte. Fotograafid väidavad nüüd, et nende äri on pankrotis, kuid selle kohta ei ole kohtudokumente.