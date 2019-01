Elu24 võttis vastu 10 aasta väljakutse... ja tulemus on üllatav!

Kuigi Elu24 on aastate jooksul läbinud täieliku uuenduskuuri, leiab leheküljel kümne aastase vahega kajastust sama teema - küberkiusamine.

Nimelt portreteeris «Radari» erisaade aina süvenevat vihakõne levikut Eestis. Saates said sõna ligi 30 inimest, kelle hulgas on nii tuntud meelelahutustegelasi ja poliitikuid, kes kõik jagasid oma raputavaid lugusid, kuidas neid kommentaariumides, sotsiaalmeedias ja isegi tänaval sõnadega rünnatud on.