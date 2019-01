Getter Jaani netikommentaaridest: kaotasin pikaks ajaks enda vastu armastuse

«Radari» erisaade portreteeris aina süvenevat vihakõne levikut Eestis. Saates said sõna ligi 30 inimest, kelle hulgas on nii tuntud meelelahutustegelasi ja poliitikuid, kes jagasid oma raputavaid lugusid, kuidas neid kommentaariumides, sotsiaalmeedias ja isegi tänaval sõnadega rünnatud on.

Getter Jaani sai superstaarisaatest tuntuks, kui oli alles 16-aastane. «Kuna ma polnud varem meediaga kokku puutunud, ei teadnud ma, mida öelda ja kellele rääkida kõike,» meenutas lauljatar karjääri algusaega, mil kurjad netikommentaarid talle kõige valusamalt haiget tegid.

Getter läks laulusaatesse, et tegeleda sellega, mida ta armastab, ent ei olnud kommentaarideks valmis. «Kui ma sinna (kommentaariumisse) ühel hetkel sattusin, oli see tõeline õudusunenägu. See oli hetk, kus ma päris ausalt kaotasin armastuse enda vastu ja seda hästi pikaks ajaks. Nüüd vaikselt olen ma selle üles leidnud, aga see on hästi kurb, mida võivad kommentaarid inimesega teha,» meenutas lauljatar.

Kuigi Getter tunnistas, et kõige rohkem tegid kommentaarid haiget staarisaate ajal, on neid siiani valus lugeda. «Ikka öeldakse palju negatiivseid sõnu, mis teevad siiani väga haiget,» rääkis lauljatar, kes ootab praegu oma esimest last.