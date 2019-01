Kristel Aaslaid netikommentaaridest: kõik, mida lugesin, olid asjad, mida ma enda kohta juba ammu olen mõelnud

«Radari» erisaade portreteeris aina süvenevat vihakõne levikut Eestis. Saates said sõna ligi 30 inimest, kelle hulgas on nii tuntud meelelahutustegelasi ja poliitikuid, kes jagasid oma raputavaid lugusid, kuidas neid kommentaariumides, sotsiaalmeedias ja isegi tänaval sõnadega rünnatud on.

«Pean ütlema, et alguses oli see päris jahmatav, siis mingi hetk tekkis see tunne, et vahet pole - las kirjutavad,» rääkis Kristel oma esimestest kokkupuudetest ja emotsioonidest, kui kurja kommentaariumisse sattus.

Lauljanna rääkis ka, kuidas kõikuv enesehinnang muutis ta suhet kommentaaridega: «Enamasti need asjad, mis ma lugesin, olid need asjad, mida ma ise enda kohta juba ammu olen mõelnud.» Lõpuks võttis naine kommentaare justkui iseenesest mõistetavana ning seetõttu ei saanud ka kommentaarid nii palju talle haiget teha.

Kui aga naise enesehinnang taas tõusis ning naine end väärtustama hakkas, ei suutnud ta mõista, miks ja millest kommentaarides kinni võetakse. «Kui sul pole õrna aimugi, kelle kohta sa kirjutad, siis kõige pealiskaudsema solvangu saad ikka kirja panna.»

«Sa vaatad selle kommentaariumi läbi ja seal võib olla paar sellist kommentaari, kes kaitsevad sind ja ütlevad, et kõik on hästi. Paraku need kommentaarid ei jää meelde, alati jääb ülejäänud kõnts enda sisse ringi käima,» ei mõistnud Kristel, mis nende netikommentaatorite sees peab toimuma, et võõra inimese kohta selliseid sõnu kasutatakse.