Blogija Paljas Porgand netikommentaaridest: nutsin, kui halvustati mu vanemaid või kutsuti sohilapseks

«Radari» erisaade portreteeris aina süvenevat vihakõne levikut Eestis. Saates said sõna ligi 30 inimest, kelle hulgas on nii tuntud meelelahutustegelasi ja poliitikuid, kes jagasid oma raputavaid lugusid, kuidas neid kommentaariumides, sotsiaalmeedias ja isegi tänaval sõnadega rünnatud on.

Menukas blogija Merilin Taimre meenutas esimest kokkupuudet õelate netikommentaaridega. «Ma uskusin, et kommentaarid ongi kommentaarid või küsimused, aga kui sain aru, et see on anonüümne lahmimine, teise inimese halvustamine ja allatõmbamine, siis esimestel kordadel hakkasin ma ikka nutma, päris valus oli,» rääkis noor naine.

Kõige enam on Merilinile haiget teinud see, kui halvustatakse ta lähedasi ja peret. «Kui keegi hakkas halvustama mu vanemaid, ütlema, et ma olen üldse sohilaps, siis see tegi mulle eriti haiget, ja otsustasin, et ma enam ei loe neid,» meenutas blogija, kellel on nüüd Kanal 2s oma saade «Paljas Porgand Itaalias».

Merilin rääkis, et lõi ühel hetkel enda ümber fassaadi ning lõpetas blogis eraelu kajastamise. Seejärel võtsid netikommentaatorid hambusse noore naise välimuse, kuid see kriitika enam Merilinile südamesse ei läinud. «Ma suutsin võtta vastu kõik need valusad hoobid, sest see oli Palja Porgandi kui brändi, mitte minu pihta,» jagas blogija oma nippi.