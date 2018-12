Kohus ei luba 69-aastasel «noorel jumalal» olla 20 aastat noorem

69-aastane Emile Ratelband läks oma elukoha Gelderlandi provintsi Arnhemi kohtusse, et kohus võimaldaks ta ametlikult kuulutada 49-aastaseks, teatab cnn.com.

Mehe saaga sai alguse kohtingurakenduses Tinder, kus tal tema vanuse tõttu ei olnud edu.

«Euroopa ja USA on demokraatia kantsid. Me oleme vabad inimesed, saame oma elu üle ise otsustada. Ka oma nime ja soo üle. Mina tahan olla 20 aastat noorem, sest ei tunne end selles vanuses, mis mul passis on, pigem olen 40 – 45-aastane, kuid olen nõus olema ka 49-aastane,» selgitas mees.