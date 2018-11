Praegu 60-aastane laulja kohtas ajakirjanikust abikaasat esmakordselt siis kui naine oli 16. Mees tegi Victoriale abieluettepaneku 11 aastat tagasi, vahendas The Sun. Aga nende liit sai ametlikuks alles täna, mil Taani pealinnas toimunud kauni pulmatseremoonia ajal nägi 52-aastane Victoria lummavalt kaunis välja. Naine otsustas loobuda traditsioonilisest valgest pulmakleidist ja kandis selle asemel pikkade käistega oranži pükskostüümi. Sellele lisaks kandis ta peas ilusat lilledest tehtud krooni.

Shane, kelle repertuaarist on kõige tuntum laul «Fairytale Of New York», kandis tumedat ülikonda ja sellega sobivat mütsi. Suurte terviseprobleemide tõttu sisenes ta pulmaareenile ratastoolis. Laulja on pidanud ratastooli kasutama ajast, mil ta mõned aastad tagasi kukkudes selga vigastas.

Enne tähtsat päeva rääkis Victoria Irish Independentile: «Shane ja mina oleme mõlemad introverdid ning me otsustasime, et parimaks võimaluseks on põgeneda kuhugi, kus me kedagi ei tea, ja kes meid ei tea, ning hoida seda kõike saladuses. Kuid ma avastasin pulmade kohta midagi, millest ma enne aru ei saanud. Inimesed tahavad näidata, et nad hoolivad oma lähedasest.»

Shane MacGowani pulmakülaliste seas oli ka Johnny Depp FOTO: Kuvatõmmis

Victoria lisas: «Seega, vaatamata sellele, et me oleksime tahtnud, et meie pulm ei oleks suur asi, ja sellepärast, et me ei suutnud seda täielikus saladuses hoida, otsustasid meie sõbrad ja pere teha sellest väike, kuid eriline sündmus.»

Madala profiiliga tseremoonia toimus Kopenhaageni linnavalitsuses. Peol olid kohal paari pere ja lähedased, kelle hulka kuulus ka Hollywoodi A-klassi täht Johnny Depp.

Näitleja on Shane'iga sõber olnud juba enam kui 20 aastast, tehes kaasa ka muusiku 1994. aasta albumil The Snake. 55-aastane Depp osales ka Shane'i 60-aasta juubelil selle aasta alguses.