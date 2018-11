Video: vaata, kui detailselt täpne Rami Malek Queeni solisti Freddie Mercuryt järgi tegi

Autobiograafiliste filmide tegemine on äärmiselt raske, kuna kuskil on inimesed või andmed selle kohta, kuidas kujutatav inimene või sündmus päriselt välja nägi. Kuid kui ühte sündmust on vaadanud mitu miljonit inimest, siis on eriti keeruline asjad täpselt paika saada. Aga Rami Malek seda Freddie Mercuryna tegi.