Surmadiagnoosi saanud briti näitlejanna suri pärast seda, kui oli paari nädalaga matuseraha kokku ajanud

Surmadiagnoosi saanud Glasgow naine Shirley Hellyar arvas, et on 2017. aastal avastatud lümfikoekasvajast võitu saanud, vahendas BBC. Tänavu oktoobris saabus aga tagasilöök: rinnapiirkonnas lõid välja valud ning arsti juures selgus, et naisel on elada vaid viis nädalat.