Peaaegu nagu Padar: uus Eesti rokkbänd üllitas esimese singli

Kolmest noormehest koosnev rokkbänd on kontserte andnud juba aprillikuust saati, kuid lindistamiseni jõuti alles nüüd. «Ootasime õiget momenti, et see lugu välja lasta. Nagu nimigi ütleb, on sobilik vaid üks aastaaeg,» ütles ansambli kitarrist Jasper Käänik. Bänd on lubanud, et peagi ilmub esimesele singlile ka muusikavideo.