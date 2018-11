Reedel selgub, kelle käes on Eesti muusika tulevik

Viimased 18 aastat on Noortebänd Eesti muusikamaastikku rikastanud mitmete põnevate artistidega. Sealhulgas on eriti kõrge tähelennu teinud näiteks eelmise aasta võitja Rainer Ild, kes just hiljuti avaldas esimese täispika albumi. Konkursilt on tuule tiibadesse saanud ka Lepatriinu ja Sibyl Vane.