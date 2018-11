Seltsis segasem! Ariana Grande vend semmib abielupaariga

Ameerika tantsija, näitleja, laulja, produtsent, telenägu ja juutuuber Frankie Grande kinnitas hiljuti halloweenipeol, et on juba paar kuud olnud koos abielupaariga. Tema väljavalituteks on geipaar Mike Pophis ja Daniel Sinasohn, vahendas DailyMail.

«Need on mu poiss-sõbrad,» tutvustas 35aastane Grande mehi. «Me oleme koos olnud peaaegu kolm kuud, kuid geimaailmas on see umbes nagu viis aastat,» rääkis ta.

Juutuuber ei hoidnud end romantilisest suhtest rääkides tagasi. Kui küsiti, mis talle Sinasohni juures kõige rohkem meeldib, vastas Grande kelmikalt: «Tema m*nn.» Hiljem lisas ta, et advokaadina töötav Sinasohn on väga tark. «Mike on samuti väga tark,» ütles Grande oma teise mehe, Pophise kohta. Tema töötab arstina.