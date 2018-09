Ajakirjanik Mihkel Kärmas Katrin Lustist: kui püüda teha «Pealtnägijat» «Võsareporteri» võtetega, on oht jamadesse sattuda

Postimehe andmetel esitab prokuratuur septembris kriminaalsüüdistuse TV3 saate «Kuuuurija» võttemeeskonnale eesotsas saatejuht Katrin Lustiga, keda kahtlustatakse kahel juhul eluruumi tungimises. Tegu oleks esimese korraga sel kümnendil, kui riik ajakirjanikud nende töö käigus tehtu eest kohtu alla annab.

Saatejuht ja ajakirjanik Katrin Lust kaevati kohtusse. FOTO: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Uuriva ajakirjanikuna tegutsev Katrin Lust tahab oma tööga inimesi aidata, aga ta ei mõtle tagajärgedele, mida tema töö kaasa toob. Seda nii tema enda, loo fookuses olevate inimeste, rahva ning ajakirjanike jaoks üldiselt.

«Pealtnägijat» juhtiv Mihkel Kärmas hindab Lusti head nina ja energiat ajakirjanikuna ning ütleb, et ta teeb üdjuhul õiget asja, aga Kärmasele jääb mulje, et Lust teeb seda mõnikord valede vahenditega või isegi üle võlli.

«Ta peab arvestama, et ühiskonnas on reeglid ja ka ajakirjanikul tuleb neist kinni pidada. Kui ta on otsustanud olla konfliktiajakirjanik ja piire kombata, peab arvestama, et sellega kaasneb mõnikord negatiivne tagasiside ja erinevad kaebused,» sõnas Kärmas.

Kujundlikult väljendudes: kui püüda teha «Pealtnägijat» «Võsareporteri» võtetega, siis on oht jamadesse sattuda.

Katrin Lustil seisab ees kohtutee. FOTO: TV3

Katrin Lustile tõi kohtukaebuse kaela just asjaolu, et ta rikkus ajakirjanduslikku eksperimenti tehes seadust. Kärmas leiab, et kuigi ajakirjanduslik eksperiment on võimas ja vahe tööriist, siis tuleb sellega vastutustundlikult ümber käia.

«Ma ei saa kommenteerida neid konkreetseid juhtumeid, sest ma ei tea kõiki fakte, aga eksperimendi põhjendatus ja kõik sammud tuleb alati hoolega läbi kaaluda, sest piiride ületamine võib mõnikord olla sõna otseses mõttes kinni sentimeetrites või ühes sõnas,» selgitas Kärmas.

Mihkel Kärmas FOTO: Harry Tiits

«Ma saan öelda seda, et Lust on teinud mitmeid asju, mida mina ei saaks teha, sest see tooks kaasa mõttetult palju kaebusi ja poleks ka «Pealtnägija» stiil. Kui asju teha kvaliteetselt - nii et need näiteks kohtus vett peavad - võidavad lõppkokkuvõttes nii tema ise, telekanal kui ühiskond laiemalt, sest põhimõtteliselt aetakse ju õiget asja,» lisas «Pealtnägija» saatejuht.