Elutute objektidega vallatlemine kogub enam populaarsust: Itaalias avati juba järgmine nukubordell

«Lumidolls» on esimene seksroboti teenuseid pakkuva bordelliäri alustaja. Kuigi sarnane asutus avati hiljuti Kanadas ning kogub Euroopas üha enam tuntust, olid nemad esimesed ning äri on püsti pandud juba Moskvas ja Barcelonas. Septembri alguses ka Itaalias, Torinos. Frantsiisi kodulehel seisab, et hea tahtmise juures on võimalik nende kaubamärgi nime kasutades ka oma soovitud riigis bordell avada. Nii nagu omal ajal osteti kasutusõigus Subway kaubamärgile, et seda Eestiski kasutama hakata.

Firmale pandi algus 2017. aastal, omanikeks kahekümnendates noored inimesed. Kaasomanik Sergi Prieto sõnutsi on nad sõlminud kohalike investoritega lepinguid ning tulevikus on pakutavale teenusele oodata «plahvatuslikult suurt turgu». Mees ennustab firmale suurt tulevikku, sest Itaalias on prostitutsioon legaalne ning seksnukkudele ja -robotitele on üha kasvav nõudlus.

«Klientidel on võimalus nautida seksuaalkogemusi turvalises ja kindlustatud paigas,» sõnas ta. Lumidollsi lõbustusasutustes on küsitakse poole yunni eest 67 naela, 87 naela, et rentida ruumi elutruu seksnukuga.