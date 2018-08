Kanadas avatakse septembrikuus esimene legaalne bordell, sest uksed avab seksnukkude lõbumaja. See on mõeldud kõikidele huvilistele, kel meeldib silikoonnukkudega vallatleda.

Kuigi see pole veel avatud, broneerivad kliendid endale juba nukke. Hetkel on Aura Dolls bordellis saadaval 6 nukku: Erika, Harper, Jasmine, Scarlett, Yuki ja Anna.

Lisaks on bordellil põhjalik veebileht, kus kohast on võimalik saada rohkem informatsiooni nukkude kohta. Leheküljel näeb pilte nukkudest ja saab lugeda seda, kust kohast nad pärit on, kui vanad nad on ning millised on nende mõõdud.