Esifeminist Lena Dunham võttis emaka eemaldamise tähtpäeva puhul paljaks

Lena jagas oma sotsiaalmeediakontol kolme ausat ja tsenseerimata fotot oma kehast. Pildid postitas ta 9 kuud pärast hüsterektoomiat ehk emaka eemaldamise operatsiooni. Põhjus selleks oli, et vabaneda endometrioosist tingitud tugevatest valudest. Enda sõnul postitas naine fotod selleks, et tähistada oma keha ja kõike, mida see teinud on.