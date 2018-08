Jõhker! Sadomasohhistlik seks lõppes kogemata mehe partneri surmaga

24-aastane Jason Gaskell ja 21-aastane Laura Huteson kohtusid alles käesoleva aasta veebruaris ja nautisid üksteise seltsi nii alkoholi- ja droogiuimas, kui kainena. Paar harrastas väidetavalt Jasoni algatusel sadomasohhistlikku, jõhkrat ja vägivaldset seksi. Nii kohtunik, kui lähikondlased on veendunud, et Laura võttis seksuaalaktidest osa omal soovil ning meest ei saa süüdistada naise vägivaldses ärakasutamises.

Kohtunik Jeremy Richardson võttis kohtuistungil olukorra kokku: «Lihtsalt öeldes, on ta pussitanud kaela ja tapnud naise, kellega oli veidras, vägivaldses ja sadomasohhistlikus vahekorras.»

«Ta hoidis vahekorra ajal teadlikult nuga tema kõril. Seksuaalse kontakti ajal läbistas nuga naise kaela, tabades elutähtsat veeni ja arterit. Ta ei soovinud, et see juhtuks, kuid oht ohvri pussitamiseks oli ilmselge,» sõnas kohtunik.

Kohtunik sõnas otsust ette lugedes, et ei kahtle, et Jason on kahetsusega täidetud ning nimetas juhtimit väga kahetsusväärseks ja ebatavaliseks. Jason lahkus kohtust pisarsilmi ning jätkab kuue aasta pikkuse vanglakaristuse kandmist vanglas.