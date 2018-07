Uuringu kohaselt on Netflixi oma populaarsust kaotamas

Kuigi veel on vara rääkida kriisist, peab Netflix oma järgmised sammud siiski hoolikalt läbi mõtlema, kirjutab The Guardian. Äsja langes Netflixi aktsiate väärtus 14% võrra, kui teises kvartalis liitus nendega prognoositust miljoni võrra vähem inimesi

Lisaks filmide ja sarjade vahendamisele toob Netflix turule ka originaalloomingut, mille tootmiseks on neil kasutada ligikaudu kaheksa miljardit dollarit aastas, vahendas MENU .

Netfilxi suurimaks konkurendiks on YouTube. BCC läbi viidud uuringust selgus, et ligi pooled ameeriklastest vanuses 5-15 kasutavad Netflixi, samas kui 80% nendest on ka agarad YouTube'i külastajad.