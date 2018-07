Õudne! Suured põlengud Kreekas on hävitanud mitmed kuurordid ja külad

Päästjad leidsid kokku 26 surnukeha, mitmed nendest väikeste laste omad, kes hoidsid kallistasid teineteist. Nende hukkumispaigaks oli väike Mati küla ja lapsed olid vaid 30 meetri kaugusel merepiirist, kuhu jõudmine oleks nende ellujäämise võimalusi suurendanud. Usutavasti hoidsid lapsed teineteise ligi, et end tule eest kaitsta, millele lisas võimsust ka enam kui 100 kilomeetrise tunnikiirusega tuuled, vahendas Metro.

Tulebrigaadi juht Stavroula Maliri sõnas, et tuul muutis tule liikumise suunda ja viis selle Mati külla.

«Matit enam ei eksisteeri,» sõnas lähedal asuva kaluriküla Rafina linnapea Evangelos Bournous, lisades, et enam kui tuhat maja ja 300 autot said tules kannatada.

Mitmed turistid ja kohalikud elanikud põgenesid ranniku poole, et leekide ning lämmatava suitsu eest põgeneda. Rannikuvalve eest vastutava ministeeriumi juht Nektarios Santorinios sõnas, et ametnikud evakueerisid öö jooksul enam kui 700 inimest. Kaks suurt metsatulekahju, üks 30 kilomeetrit Ateenast kirdes ja teine pealinnast 40 kilomeetrit läänes, süttisid esmaspäeval kuumades ja kuivades konditsioonides.

Tuletõrje pressiesindaja Stavroula Malliri sõnas, et tule levikule aitasid kaasa ka erinevates suundades puhuvad tuuled, mis tegi tule leviku nii kiireks, et kodudes või isegi autodes olnud inimesed ei suutnud põgeneda.

Kreeka Punase risti juht Nikos Oikonomopoulos sõnas, et nende organisatsiooni oli see, kes leidis Ateenast kirdes olevast piirkonnast 26 inimese surnukehad. Kuni teisipäeva hommikuni oli hukkunute arv poolsaja juures.

Põlengu raadiuses elanud Andreaas Passios sõnas: «Kõik juhtus vaid sekunditega. Ma haarasin rannarätiku. See päästis mu elu. Ma kastsin selle vette, võtsin oma naise ja me jooksime mere poole.» Passios lisas, et nad jäid mere juurde ligi kaheks tunniks.

Teine ellujääja, Spyros Hadjiandreou, rääkis, et kui tuli natukenegi vaibus, läks ta oma lähedasi otsima. «See oli uskumatu. Bensiinikanistrid plahvatasid. Põlevad männikäbid lendasid igale poole. Minu täditütar ja nõbu tulid siia puhkusele,» rääkis ta. «Ma ei tea, kas nad pääsesid välja. Ma ei tea, kas nad on elus. Ma ei ole nendest midagi kuulnud,» rääkis ta.

Aleka Papariga, kes on endine Kreeka kommunistlik partei juht ja elab Rafina lähedal, rääkis: «Politsei püüdis meid tulest eemale juhtida, aga me ei saanud põgenema. Me jäime liiklusummikusse ning leegid olid meie kohal. Me suutsime leida väikese vahe ja saime lõpuks põgenema.»

Rafina linnapea Evangelos Bournous süüdistas põlengu suuruses tugevaid tuuli: «Meil oli ebaõnne. Tuul muutis suunda ja see tuli meie poole sellise kiirusega, et hävitas rannikuala vaid minutitega.»

Päästetöödes osalenud Tzanakopoulos rääkis, et 715 inimest evakueeriti rannast ja rannikuäärest mereväe paatide, erinevate jahtide ja kalalaevade abil. Rannavalve sõnas, et nad päästsid merest 19 inimest, kes olid sinna leekide eest põgenenud.

Rafina kaist sai öösel ajutine haigla, kus parameedikud aitasid ellujäänuid, mõnel neist seljas vaid aluspesu, kui rannavale nad kaldale tagasi tõi. Tuletõrje ütles, et 156 täiskasvanut ja 16 last viidi erinevate vigastustega haiglasse. Üksteist täiskasvanut on kriitilises olukorras.

Tuletõrje andis teada, et esmaspäeva ja teisipäeva jooksul tekkis kokku 47 erinevat tulekahjut, millest enamus kiiresti ära kustutati. Kümme nendest põlesid veel teisipäeva ennelõunal, nende hulgas põlengud Korintoses, Kreetal ning Kesk ja Põhja-Kreekas. Enam kui 400 tuletõrjujat ja vabatahtlikku võitlesid Ateena lähedal tekkinud põlengutega. Neid abistasid seitse vett langetavat helikopterit ja kolm lennukit. Kreeka otsis läbi Euroopa liidu ka rahvusvahelist abi. Hispaania saatis appi kaks tuletõrje lennukit ning Küpros 60 tuletõrjujat. Iisrael ja Türgi pakkusid ka mõlemad abi.

Tegu on suurima tulekahjuga, mis Kreekat viimase kümne aasta jooksul tabanud on. Kreeka peaminister Alexis Tsipras jättis pooleli enda Bosnia reisi, et Ateenasse naasta. «See on Kreeka jaoks raske õhtu,» ütles ta.