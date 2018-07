Mis juhtus? Jaagup Kreemi ja Ott Leplandi ühistuur jääb ära

Mõlemad mehed andsid kurvast uudisest teada oma Facebooki lehel.

«Kallid sõbrad, teatan kahetsusega, et Ott Leplandi ja minu kontserttuur jääb ära. Seoses tekkinud kommunikatsioonihäiretega tuuri korraldaja Rauno Tageli ja artistide vahel ei saa me paraku hr. Tageliga koostööd teha, kuigi oleme teinud palju proove, kontsertkava on äge ja vaim valmis. Head asja pole mõtet päris minema visata, seega otsustasime lähitulevikus siiski mõned kontserdid anda ja seda oma jõududega. Ärge kurvastage ja anname teile kohe teada, kui midagi juhtuma hakkab!!! Stay tuned!!!» kirjutas Jaagup Kreem.

Ott Lepland lisas omaltpoolt: «Head sõbrad, juulis ja augustis toimuma pidanud minu ja Jaagup Kreemi seitsme kontserdiga ringreis, mille algatajaks oli kontserdikorraldaja Rauno Tagel, jääb ära. Kokkulepped olid aegsasti sõlmitud, reklaamid varakult tehtud ning prooviperiood planeeritult käima lükatud. Konkreetset vastust lubadustest taganemisele pole korraldaja mulle ja Jaagup Kreemile suutnud anda. Põhjuseks on toodud helitehnika kallist maksumust ning kehva piletite eelmüüki. Kompromissina pakkus korraldaja seitsmest kolme kontserdi ära jätmist. Me ei soovi teha poolikuid asju ning lubatut kergekäeliselt muuta. Aega on olnud läbi rääkida koostööpartneritega ning teha head turundust piisavalt kaua, selleks, et mitte panna meid ja publikut ebamugavasse olukorda kümme päeva enne ringreisi algust.

Haarasime Jaagupiga koos musitseerimise mõttest rõõmuga kinni, ootasime põnevusega, et kuidas meie erinev muusikaline lähenemine kokku võiks sobida. Proovides kõik õnnestus ja jäime mõlemad kavaga väga rahule. Lihtsalt väga kurb meel on tehtud tööst ja saadud suurepärasest tulemusest mida ei õnnestu publikuni tuua. Lisaks oleme pidanud ära ütlema teistele soovijatele kes on tahtnud mind ja Jaagupit esinema kutsuda.