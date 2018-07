Saltokunn Mikolas Josef loodab Eesti fännidele nii mõndagi trikki laval näidata

«Lie To Me» lavanumber hõlmas lisaks saksofonidele ja tantsijatele ka mitmeid Josefi enda sooritatud saltosid jm ning ühe proovi käigus suutis laulja oma selga vigastada nii tõsiselt, et arstid keelasid selgesõnaliselt poolfinaalides ja finaalis kõik taolised trikid ära. «Keelasid jah, aga ma tegin seda ikkagi,» naeris Mikolas. «Tunnen end nüüd sada protsenti hästi ja loodan, et suudan ka oma Eesti fännidele nii mõndagi näidata, aga eks näis,» vahendas MENU.