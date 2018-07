K-popi sünge varjukülg

HULLUMEELNE GRAAFIK

Lisaks laulmise, tantsimise harjutamisele, laulude lindistamisele ja albumite produtseerimisele, peavad staarid mõtlema turnduse ja reklaami peale. Mis tähendab, et tuleb teha veelgi enam tööd, tehes mitmeid avalikke ülesastumisi. Lisaks pildistamised, show'des esinemine, ürituste külastamine - kinni haaratakse igast võimalusest, et enda populaarsust tõsta ning kanda kinnitada.

Söömata, magamata ja isegi puhkamata, viiakse noored ekstreemsuste piirini. Paljude tervis veab alt ning üritus saada staariks lõppeb haiglavoodis, vahel isegi probleemidega, millega tuleb tegeleda elu lõpuni. Mitmed nõrkevad laval, või varisevad kokku vaimselt. Igal juhul pigistatakse igast staariks-pürgijast välja kõik, mis võimalik ja enamgi.

«ORJALEPINGUD».

Korea meelelahutusmaailm on kurikuulsad oma niinimetatud «orjalepingute» poolest. Mitmed lepingud kehtivad kuni 10 aastat. Mitmed kuulsuse saavutanud staarid on püüdnud oma agentuure kohtusse kaevata ning nõudnud kompensatsiooni, lepingust vabastamist või paremaid tingimusi. Enamus staarihakatistest ei saa võtta haiguspäevi, ka siis kui tegemist on väga tõsise probleemiga. Paljudele makstakse väga vähe, või üldse mitte. Mitmed staarid on öelnud, et neid koheldakse kui masinaid, mida saab lõputult piinata ning vajaduse korral välja vahetada.

Tänaseks on Korea tööinspektsioon teinud mõningaid muudatusi. Nüüd tohib lepinguid sõlmida vaid seitsmeks aastaks. Kuid paljud kannatavad siiski ebaõiglast kohtlemist ja on sunnitud maksma ulmelisi summasid, kui nad peaksid soovima lepingut lõpetada ning firmast lahkuda.

SEITSME AASTA NEEDUS

Korea muusikatööstus on staaridest väga küllastunud, ometi otsivad agentuurid igal aastal mitmel korral uusi noori, keda koolitama hakata. Sellises konkurentsis on niiöelda looduslik valik, et nõrgemad grupid või staarid ei saa hakkama ning kaotavad võimalused. Kohalik muusikatööstus korraldab iga nädal muusikaprogrammi, kus k-pop'i bändid ja laulud pannakse müüginumbrite ja publikuhääletuse järgi pingeritta. See, kes saab esimeseks saab juurde väga palju populaarsust ning taevani kiitused. Tänu hullumeelsele konkurentsile ei ole kõigil võimalik neil olulistel üritustel esineda. Mitmed agentuurid maksavad meediafirmadele ulmelisi summasid, et tagada valitud staarile esinemiskoht.

Kui ei saada kohta, ei ole võimalik televisioonis esineda. Kui ei saa telekasse, siis ei tea sind keegi. Kui keegi ei tea sind, ei teata ka sinu laule. Ja kui keegi ei tea neid laule, on ka unistusel kriips peal.

K-Pop'i puhul on nii öelda müüt, et ükski grupp ei kesta kauem kui viis kuni seitse aastat, ilma liikmevahetuse või laiali minemiseta. Paljud staarid satuvad selle «needuse» ohvriks, sest konkurents on tohutu, ning ühtlasi lõppevad paljude jaoks ära ka sõlmitud lepingud ning agentuuri toetus kaob. Mitmed püüavad karjääri jätkata sooliartistina, näitlejana või saatejuhina.

AVALIK SURVE

Avalik imago on Korea kultuuris äärmiselt olulisel kohal. Ainult üks skandaal võib rikkuda kogu karjääri. Popgrupi 2NE1'i liige Park Bom murdis uudisekünnise, sest väideti justkui püüdis ta riiki tuua illegaalseid drooge. Hiljem selgus, et tegemist oli retseptiravimidega, mis Ameerikas, kus ta pikalt elas, lubatud, aga Koreas mitte. Avalikkus ei andnud talle aga sugugi armu ning kaotas praktiliselt päeva pealt kogu oma karjääri.

PRIVAATSUSE PUUDUMINE

Ilmselt pole privaatsuse puudumine üllatuslik mitte ühegi kuulsuse puhul, nii ka K-pop staaridega. Nad on pidevalt avalikkuse tähelepanu all. Koreas võtab see aga täiesti uued mõõtmed. Lisaks tavalistele fännidele on sealses kultuuris tavaline ka «sasaeng» fännid. Need on noortest tüdrukutest, vanuses 13-22 koosnevad grupid, kellel on staari suhtes väga ebatervislikud obsessioonid.

Tegemist pole fännidega, kes oleksid nõus ootama päevi järjekorras, et saada piletid kontserdile või veedaksid öö lennujaamas, et vilksamisi oma iidolit näha. Tegemist on ekstreemsete fännidega, kes jälitavad oma lemmikut 24/7. Nad võivad lasta staari koju kaamera paigaldada, et neid kogu aeg jälgida, nad häkivad sisse telefonidesse, et teada saada kellele ta helistab, või sõnumeid saadavad, ilumvad kohale privaatsetele pereüritustele (jah, isegi matustele). Sisse on murtud ka staaride kodudesse ja hotellitubadesse, kuhu mõned fännid on seksikat pesu kandes ootama jäänud.