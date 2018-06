Menusarja «Troonide mäng» näitlejad Kit Harington (Jon Snow) ja Rose Leslie (Ygritte) teatasid 2017 aasta sügisel, et nad on kihlunud ja plaanivad abielluda.

Näitlejad on olnud koos 2016. aasta algusest. Briti meedia teatel näitas staaride sugupuu uurimine, et nad on kaugelt sugulased ja nad on mõlemad Inglise ja Šoti kuninga Charles II (1630 – 1685) kauged järglased. Nii Harington kui Leslie kuuluvad Briti aadlike hulka, nende esivanemate seas on nii mõngi varasemate sajandite kuulsus.