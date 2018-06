Kristi Nilov otsib armastust veebis

Tinderist on omale kaaslase leidnud mitmed tuntud eestlased. Näiteks Hanna Martinson rääkis Elu24le, et ta kohtas oma praegust kallimat Tinderis ning kuigi ta ei arvanud sellest alguses kuigi palju, siis on õnnelik, et sõbrannat kuulda võttis, sest muidu ta ei oleks oma elukaaslast kunagi kohanud.