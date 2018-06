OTSEFOTO Haapsalu Jaanitule teine päev on veelgi kuumem kui esimene

Scooter on juba viimased 25 aastat olnud tantsumuusika suur täht ning andud välja 19 albumit, mida on saatnud suur müügiedu. Tehno- ja tantsumuusika legend on enim tuntud oma suurhittidega «Fire», «How Much is the Fish», «Maria», «4 am» ja «Hyper, Hyper».