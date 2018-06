Black Velveti esimeses muusikavideos teeb kaasa Eesti jalgpallurite koorekiht

Sven Lõhmuse kirjutatud «Väravad» on ühtepidi kummardus jalgpallille, spordialale mis kütab kirgi sõltumata ajast ja ajastust ja mis liidab põlvkonnad omavahel ühte. Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga (EJL) on valminud loole ka suurejooneline video, mis on Black Velveti jaoks märgiline. Nimelt pole bändil oma peaaegu et juba 22 tegevusaasta jooksul olnud mitte ühtegi ametlikku muusikavideot.

Bändi solisti Lauri Liivi sõnul on rõõm seda suurem, et video sai nüüd korralikult ja professionaalselt üles filmitud ning selle visuaal toetab tugevalt «Väravate» põlvkondade ülest sõnumit jalgpallist ja elamise filosoofiast üldiselt.

Video stsenarist ja režissöör on Steiv Silm, keda innustas see, et Black Velvet on teinud mõnusa suvise jalgpalliloo. «Selle videos räägime Eesti jalgpallist erinevate nurkade alt. Meie kodumaiste ja välismaiste tippjalgpalluritega koos räägime loo, et jalgpall on üks äge vahend veetmaks oma lastega mõnusalt ja sportlikult aega. See on ühine tegevus, mis toob perekondi kokku ja loob omavahel tugevama sideme. Ja kes teab, mõnest lapsest võib saada ka kunagi tippmängija. Aga väikseid muid vihjeid võib iga huviline juba videost ise otsida.»

«Võtted läksid väga sujuvalt. Mul on üliheameel, et kõik osapooled haarasid koheselt mõttest kinni ja kõhklematult olid nõus videos osalema.»

«Jalgpallurid said aru, et see on oluline lugu, mis kindlasti inspireerib lapsevanemaid oma võsukesi spordi juurde suunama. Ja kindlasti oli kõigil ka hinges terake uhkust oma järeltulijaid näidata.»

«Koostöö Black Velvetiga sujus samuti hästi ning mul on väga hea meel, et ka nemad tulid kiiresti video sisulise poolega kaasa.»

Videosse on kaasatud lisaks Black Velvetile ka Eesti jalgpallurite paremik. Videos on kaasatud nii legendaarseid Eesti jalgpallikoondise mängijaid kui ka tuntud mängumehi kohalikust Premium Liigast. Vahele on pikitud Black Velveti ülesastumine A. Le Coq Arenal.

Videos teevad kaasa jalgpallurid:

Joel Lindpere, Elari Valmas, Markus Poom, Andre Frolov, Mart Poom, Rimo Hunt, Artur Kotenko, Karl Palatu, Sergei Pareiko, Kristjan Tiirik, Sander Post, Konstantin Vassiljev, Martin Reim, Olev Reim. Lisaks teevad kaasa jalgpalliklubide noormängijad.