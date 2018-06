10-aastat «Twilightist»: Robert Pattinson hoiab eks-kallima Kristen Stewartiga sidet, ega kahetse midagi

Paljud näitlejad jäävad pärast nõnda edukat rolli selle varju ning on keeruline teha teisi etteasteid kui publik vaid üht tegelaskuju näeb. Seetõttu võib selline hullumeelne populaarsus ja edu teha kasu asemel hoopis suurt kahju ja mõningatel puhkudel suisa karjääri lõpetada. Robert Pattinson suutis aga edukalt edasi liikuda ning on praegu üks hinnatumaid Holliwoody noori näitlejaid.

E!Newsile antud intervjuus avaldab mees, et filmides osalemist ei kahetse ta mitte kunagi. «Esimene film oli suurepärane! See oli väga-väga lõbus ja suur pöördepunkt mu elus. Pärast seda oli mu elu täiesti teistsugune. Kuni selle hetkeni ei olnud ma kindel, kas minust üldse näitleja saab, seega hindan seda kogemust väga.»

Pikalt spekuleeriti, et kogu Pattinsoni ja Stewarti suhe oli fabritseeritud ja lihtsalt reklaam. Selliseid olukordi on ka varem filmitööstuses ette tulnud ning pole liigselt hullumeelne mõelda, et kui näitlejad suudavad etendada veenvat romanssi kinolinal, miks ei õnnestuks see neil avalikel esinemistel. Eks tõde teavadki vaid asjaosalised ise. Robertil on Kristeni kohta öelda vaid head ning mehe sõnul hoiavad nad endiselt kontakti ja on heades suhetes.