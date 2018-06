Mõned päevad tagasi teatas bändi liige Josh Rand, et plaanib igasse esinemispaika jätta ühe väärtusliku sisuga ümrbiku. (Loe täpsemalt SIIT) «Ma ei saa öelda, kus need on, see oleks petmine! Aga ma usun, et ta on need ümbrikud juba kuskile poetanud," ütleb Stone Souri trummar Roy Mayorga.