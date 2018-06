Kas Sissi Nylia Benita isa Dave Benton tuleb ikka Superfinaali?

Sissi Nylia loodab väga, et tema isa poplaulja Dave Bentoni tervis lubab tal ikkagi finaali vaatama tulla. "Praeguse hetkega tundub, et isa saab isegi tulla,» ütles Sissi. Loomulikult on Sissi muusikust isa, kellega nad varem ka korduvalt koos esinenud on, ka üks tüdruku suurimaid toetajaid.