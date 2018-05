«Õhulaeva lendu, millega saadetakse ostukäru kuupeale nii otseses kui kaudses mõttes, on hea ilma korral kindlasti näha üle kogu Tallinna,» lubas FreshGO juhatuse liige Meelis Mäeots.

«Omal ajal oli ostukäru hea asi, aga kaugele sellega ei sõida. Kui inimestel on võimalus toit endale koju klikkida, on mõttetu raisata oma aega poes kärutamisele ja sabas seismisele,» rääkis Mäeots ja lisas: «Meie kullerid toovad kohale kõik vajaliku, olgu tegu supermarketi või turukaubaga, lisaks viivad ka taara ära.»

E-toidukauplusel on Mäeotsa sõnul tulevikus plaan vahendada ka näiteks apteegi- ning raamatupoe tooteid. «Ravimeid küll ise müüma ei hakata, aga kui inimene sooritab ostu nii apteegist kui FreshGo toidupoest, siis saab ta need ühe kulleriga samal ajal kätte,» rääkis Mäeots. Kaubavalikus on kõike alates talukaubast ning lõpetades hõrgutavate delikatessidega. Kaup lubatakse koju tuua tunni täpsusega.