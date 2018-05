Mangi skandaali tuules: kuidas ja kust ikkagi avada naiste tškaraid?

Kas tuntud horoskoobikoostaja on vahepeal õppinud tšakraid avama, ei ole teada, kuid väidetavalt üritas ta seda kahe naise puhul, kes külastasid teda Lasnamäe kodus.

Mis aga leidis aset Kadriorus tühja tamme sees, ei ole lõpuni selge, kuid võib vaid oletada, et ka seal üritas tuntud astroloog veel ühel naisel tšakraid avada.

Tšakrate ehk energiakeskuste süsteem on kasutusel India traditsioonides, tantra koolkondades, Hiina taoismis, Tiibeti budismis, Jaapani esoteerilises budismis ja new age’i õpetustes.

Mang tegi naiste tšakrate avamisel õigesti, alustades esimesest ehk juurtšakrast, kuid ta võis teha ka midagi valesti. Mang ei pruukinud teada fakti, et meestel ja naistel keerlevad tšakrad vastupidiselt, naistel vastupäeva, meestel päripäeva.

Oletada võib, et tuntud astroloog asus naiste kallale talle omase meestšakra päripäevaenergiaga, tekitades katastroofi.

Juuršakraga on seotud mitmed meie elu tähtsad aspektid nagu elljujäämine, turvatunne, elutahe, vitaalsus, sisemine tugevus ja ühiskondlikud sidemed.

Võimalik, et Mang tahtis kogeda, milline on naiste juurtšakraenergia, seda endale ammutada ja selle energia abil luua horoskoope, milliseid eesti rahva silmad varem näinud ei ole.

Kui naised ei oleks tõrkunud, oleks Mang saanud vist ta kõik tšakrad läbi töötada, sest tähtis on ka teine ehk sakraaltšakra, mis asub kaks sõrme nabast allpool. See seksuaalsuse, suhete ja loomingulisusega seotud tšakra oleks võinud skandaali käivitajale veel võimsama energialaengu anda kui esimene tšakra, lausa orgasmilise.

Ülejäänud viis tšakrat, mis on päikesepõimiku-, südame-, kurgu-, kolmanda silma ja kroontšakra, ei pruukinud Mangile kuigivõrd huvi pakkuda, kuna naiste alakehaenergia oli tema jaoks kõige ligitõmbavam.

«Tšakra» on pärit sanskriti keelest ja tähendab «ratast» või «ketast». Põhitšakraid on kokku seitse, kuid väidetavalt on tšakraid kokku 88 000.