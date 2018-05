Ott Lepland: mina arvasin ka, kui Superstaarisaate võitsin, et jääbki nii – kontserditel on hordid elu lõpuni

«Kui ma vaatasin seda noort seltskonda, kes siin täna oli, siis paratamatult endalegi meenusid superstaarisaate ajad. Mõned vead, mis artistid, eriti noored, oma karjääri algul teevad, on see, et ollakse kuskil pildis, telesaates – läheb väga hästi ja siis peale seda kuidagi natuke liiga kaua üritatakse sellel laineharjal purjetada. Tegelikult see laine tuleb oluliselt kiiremini maha tagasi, kui arvatakse. Mina arvasin ka, kui superstaarisaate võitsin, et jääbki nii – kontserditel on hordid elu lõpuni! Tegelikult tuleb koguaeg teha tööd ja näha vaeva, et olla pildis ja olla inimestele huvitav. Saated tulevad ja lähevad, aga ikkagi see muusika, mida sa teed, on permanentne, ning on see, mille pärast inimesed aastaid tulevad kontsertidele,» kommenteeris Lepland.

Liis Lemsalu ja Ott Lepland kohtusid finalistitega FOTO: TV3

«Kui arvata, et on lihtsalt sina – sa lähed ja põhimõtteliselt ainult laulad ja mitte midagi muud praktiliselt ei teegi, siis tänapäeva maailmas nii pole – siin on ka sotsiaalmeedia, siin on niivõrd palju ekstra asju. Kõige tähtsam on see tuumik, kellega sa koostööd tegema hakkad. Kui see on õige klapiga, siis hakkab kõik loomulikult jooksma. Mulle tundub, et taaskord on sattunud kokku ülimalt tugev ja tasavägine punt ja meeldis see, et nad on tegelikult väga erinevad,» sõnas Liis Lemsalu.

Eesti suurima talendisaate «Eesti otsib superstaari» võimas superfinaal toimub esimest korda Saku Suurhallis. Suurte muusikanumbritega selgitavad kaks superfinalisti vaatajate abiga just sel õhtul võitja. Lavale astuvad kõik superstaarisaate finalistid ning ka varasematest hooaegadest tuntud superstaarid, kelle nimistu aina täieneb. Meeldejääva esinemise teeb saatejuht Karl-Erik Taukar ning ka Ott Leplandi ja Liis Lemsalu fännid võivad kindlasti kohale tulla, sest esitusele tuleb ühine duett ja selle suve hitt «Süda taob».