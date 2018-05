Khloe Kardashian ei suuda ise ka uskuda, kui suur ta tagumik on

33-aastane Khloe Kardashian on pärast beebi sündi sotsiaalmeediast hoidunud ning pole eriliselt kommenteerinud ka kuuldusi (ja suisa tõendusi), et lapse isa Tristan on teda petnud.

Nüüd aga ei saa mitte vaiki olla! Jalutuskäigul nägi kauni naise taguots ebaproportsionaalselt suur välja ning inimesed spekuleerisid kui loomulik see on. Lapse sünnist on möödas kuu ning naine on seda arvestades uskumatus vormis.

«Kui ma neid paparatsopilte nägin, ei suutnud ma lihtsalt uskuda, kui suur mu pepu välja nägi!» ahhetas naine. Lisades, et ei jõua ära oodata, mil saab taas treeningutega alustada, et jõuda tagasi raseduse-eelsesse vormi. Arst on talle selleks andnud ka loa, sest sünnitusest on kiiresti taastutud ning kõik on hästi, vahendab DailyMail.