Venemaa selgeltnägija Swami Darshi: Inimesed jäävad alkoholist ja narkootikumidest sõltuvaks, sest nende elus ei ole piisavalt armastust

Aprilli lõpus külastas mees ka Eestit ning andis sadadele kuulajatele avameelse seminari. Esinemisel rääkis ta ausalt ning ilma saladuste ja mõistatusteta enda kohta kõike seda, mida on pikka aega hoidnud salajas, räägib kõige varjatumast, isiklikumast, läbielatust - kuidas algas tema raske ja okkaline teekond, kuidas ta jõudis tõeni. Selle kõik on ta kirja pannud ka oma värskesse raamatusse.

Meedia ei tea siiani temast kõike, näib et see müstika ongi tema olemuslik osa. Swami Darshit on enam kui 15 aastat põiminud lääne ja ida kultuuride juuri, aidates meditatsiooni ja kehaliste praktikatega leida inimestel endas jõudu ja julgust näha ennast olevikus ja muuta oma elu. Darshi elas kaheksa aastat Indias Osho aašramis, kus ta õppis erinevaid tehnikaid ja meditatsioone. Staar näitas täna ka mõndasid tehnikaid rahvale ette.