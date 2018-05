MyHitsi intervjuu! Fitnesskaunitar Erna Husko räägib, kuidas ta jättis iluuisutamise ja hakkas lihvima oma uut firmamärki - tagumikku

Erna Husko on fitnessmodell, blogija ja sotsiaalmeedia influencer, kes kuni 12. eluaastani elas Soomes ning seejärel kolis Eestisse. Varasemalt tegeles noor naisterahvas iluuisutamisega, ent vahetas selle fitnessi vastu.

«Iluuisutamisega oli see, et lõppude lõpuks läks see nii käest ära. Ma olin väga alakaaluline ehk ma kaalusin vaid 44 kilogrammi ja ma lihtsalt ei saanud seda energiat sealt enam kätte, mida see varem oli mulle pakkunud,» tunnistas Husko intervjuus.

Erna Husko FOTO: Erakogu

Just see ongi üheks peamiseks põhjuseks, miks ta otsustas iluuisutamise vahetada millegi muu vastu ning valis jõusaalis käimise. «Jõusaal oli see koht, kus ma sain end vabalt tunda.»

«Jõusaaliga on see, et sa sööd hästi ja sa puhkad välja. Sa ei treeni üle, tunned oma piirid ära ja sa ei pea kellegi teise jaoks treenima.» Husko tunnistas, et teeb hetkel trenni umbes viis korda nädalas, kuskil kaks tundi. Lisaks sellele käib ta veel ka jooksmas ning harrastab aktiivset elustiili.

Tänu jõusaalis käimisel on Husko toitumine palju muutunud: enam ei ole näljutamist ning ta sööb puhtalt ja tervislikult, nii et menüü oleks mitmekülgne. Ent ta tunnistas, et elus on ka perioode, kus ta jälgib väga karmilt oma toitumist. «Kui mul on mingi eesmärk, et tahan rasva põletada, siis ma muidugi vaatan, mida söön.»

Erna Husko FOTO: Instagram

Pole kahtlustki, et kaunis fitnessmodell on tuntud just oma täiuslikkuseni lihvitud tuharate poolest, mis rohkelt kõmu tekitanud. Elu24 sai jaanuaris vihje, mille kohaselt süüdistati fitnesskaunitari valetagumiku paigaldamises. Erna kommenteeris toona, et vihje ei vasta tõele. «Kõik, mis olen teinud, on tuhanded tunnid trenne ja tervislikud eluviisid,» kinnitas fitnessikaunitar Elu24le. Loe rohkem SIIT!

Husko tunnistas ka, et alustas tagumikuprogrammiga oma kehakaalu tõttu. «Miks ma hakkasin sellega pihta, oligi see, et ma olin nii peenike ja ma tahtsin tegelikult vormi saada ja naiselikum välja näha,» sõnas ta.

«Ja siis ma mõtlesingi, et tahaksin tuharatele keskenduda ja nii ma tegingi sellest elustiili,» sõnab Husko, kellele võiks vabalt kuuluda Eesti kõige kaunima tagumiku tiitel.

Täispikka intervjuud kuula SIIT!