Soome fitnessikaunitari süüdistatakse valetagumiku paigalduses

Allikas kirjutab: «Kui panete tähele, siis see ahter mida Erna Husko reklaamib, on pandud talle.» Väidetavalt on teada seegi, kes operatsiooni kinni maksis: «Ta sai selle kaks aastat tagasi härra käest, kes sõidab eesti kalleima hõbedase Lamborighiniga,» annab vihjaja teada ning lisab, et tegemist on Eestimaal asju ajava Karim Barakega.

Tema sõnul tõstab väidet seegi, et Erna kadus aastaks «pildilt», et taastuda operatsioonist. Lisaks soovitab allikas pöörata tähelepanu Erna piltidele sotsiaalmeedias: «Esimesel real pildil, mis ta postitas seoses photoshopiga, on näha arme lõikamisest. Info sain ma tema oma enda sõbrannadelt kellega ta ka koos pilte postitab. Kui vaatate vanemaid pilte temast näete mida ta nn «aastaga» suutis teha.»



Tallinnas elav soomlanna, endine tippiluuisutaja ja nüüdne fitnessiharrastaja Erna-Anna vastab Elu24 pärimisele, et laekunud vihje ei vasta tõele ning teatab, et tema pole oma keha ilulõikustega kohendanud. «Kõik, mis olen teinud, on tuhanded tunnid trenne ja tervislikud eluviisid,» kinnitab fitnessikaunitar.