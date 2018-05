Tõeline eeskuju! Rihanna on oma kaaluga leppinud ja inspireerib naisi ražeerijaid nurka viskama

30-aastane Rihanna ei häbenenud avalikkusega jagada lihtsat klõpsu endast päikest nautimas. Lisades, et ei jõua suve ära oodata oli ühel piltidest näha ka lauljanna jalakarvu. Internet kubiseb inspireeritud fännidest, kes naine julget ja kehajaatavat suhtumist kummardavad, vahendab DailyMail.

Rihanna. FOTO: Instagram / Instagram

Ajakirjas Vogue andis naine avameelse intervjuu, milles avaldas, et on teinud rahu tõsiasjaga, et on kurvikam kui piitspeened Victoria Secreti modellid ning armastab oma keha koos venitusarmide ja lisakilodega.

Naine on ka varasemates intervjuudes kaalukohaste kommentaaride peale vaid naernud ning kriitikurte kiuste postitanud videosid ennast head ja paremat toidupoolist nautimas. Igal juhul pakatab ta igast küljest enesekindlusega, mis muudab teda veelgi kütkestavamaks.

Ka oma kosmeetikasarja Fenty Beauty reklaamnägudeks on ta valinud mitmekülgseid ja eriilmelisi naisi. Jumestuskreemi valikus on 40 erinevat tooni, mis varieeruvad väga heledast väga sügavate toonideni ning on ilukommuunis saanud mitmekülgset kiitust.

Heaks eeskujuks olles on Rihanna algatamas väikestviisi kehapositiivset revolutsiooni, rääkides avameelselt ka naiseks olemise hirmudest. Lauljanna tähistas 20. veebruaril oma 30. sünnipäeva ning on karjääri kõrval hakanud mõtlema ka pere loomisele. Praegu ei on käsil aga nii kiired ajad, et selleks aja maha võtmine on peaaegu, et võimatu. Seepärast on ta koos kallim Hassan Jameeliga arutanud ka oma munarakkude külmutamist.