Beebilõust ja Kopli krahvinna peavad plaani soojale maale kolida

Kuna kinnisvaraportaalidest korterit saada ei ole lihtsalt vöimalik- sobivale korterile on ühe sekundiga 100 tahtjat, siis mötsin, et pöördun teie poole. Nimelt otsin alates maikuust uut kodu Kopli/Pelgu/Kalamaja rajooni. Ideaalis oleks vaja kolmetoalist ja üür vöiks jääda kuskile 600€ kanti. Igaks juhuks mainin et omanik oma korteri pärast muretsema ei pea, olen viisakas elanik ja ööklubi sellest korterist ei saa.