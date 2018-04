Skandaal Rootsis: mehed avalikustasid Facebooki isaderühmas oma naiste kohta paljastavaid fotosid

Aftonbladeti teatel on need fotod Facebooki rootsikeelsest isaderühmast jõudnud levida mitmetesse teistesse kanalitesse.

Nimetatud Facebooki rühm on mõeldud isadele, et nad saaksid seal omavahel pere ja laste teemal vestelda ning lastekasvatamiskogemusi jagada, kuid tegelikult räägitakse seal eelkõige naistest.

Voss sõnas Radio P4 antud intervjuus, et selliste intiimfotode levitamine ja nende kommenteerimine võib olla seadusevastane, kui kommentaarid on solvavad ja inimõigusi rikkuvad.

Voss lisas, et osade juhtumite puhul on juba tehtud politseile avaldus.

«Me ei saa midagi sellist lubada, et postitatakse alastipilte, mis on kõigile kommenteerimiseks ja kommentaarid on solvavad. Astun samme, et isaderühmast lülitatakse välja kõik need, kes on ründajad ja solvajad,» lisas Voss.