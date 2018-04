Galerii: Kuninganna Elizabeth II on suur koerasõber!

Inglismaa kuninganna korgi tõugu koerad ja armastus lemmikloomade vastu on ülemaailmselt tuntud. Oma valitsemisaja jooksul on Elizabeth II olnud omanikuks rohkem kui 30-le koerale. Oma esimese korgi sai ta 18-aastasena, kellele pani nimeks Susan. Ustavad loomad saadavad kuninganna tegemisi tihti ja on tihedad külalised erinevatel kohtumistel. Ka tänasele vestlusele paruness Patricia Scotlandiga saabus väärikas daam koos koeraga.