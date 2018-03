«Patune pool» Sünne Valtri: minu mees ei soovi tähelepanu

Kaunis lauljatar Sünne Valtri rääkis Elu24le, et konto sulgemine põhjuseks on liigne hulk sõbrakutseid. «Facebookil on sõprade limiit 5000 ja see on mul kahjuks juba täis. Otsustasin avada artisti lehekülje, mil limiiti ei ole,» räägib populaarne laulja.



Sünne jaoks on sotsiaalmeedia vajalik, et oma fänne tegemistega kursis hoida, kuid isiklikku elu ei kipu ta jagama. «Minu abikaasa ei soovi tähelepanu ja ma austan tema soovi,» lisas Sünne.