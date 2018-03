Palju õnne! Sünnipäevalapse Katrin Lusti igikestvad skandaalid

Veet Mano FOTO: Erakogu

Katrin Lusti süüdistused Veet Mano suunas - «Kuuuurija» avasaates võttis Katrin Lust luubi alla maailmakuulsa sensitiivi Veet Mano rolli 2016. aasta kevadel kõigest 28-aastasena surnud tuntud blogija Kadri Luige surmas.

«Kuuurijast» saates esitas saatejuht Katrin Lust Veet Manole süüdistuse, et just tema on süüdi noore Kadri Luige surmas, kuna Veet ei olevat lubanud Kadril võtta arsti poolt kirjutatud ravimeid.

Veet Mano andis toona omapoolse intervjuu just Elu24le. Mees sõnas intervjuus, et vastupidiselt süüdistusele oli ta rangelt soovitanud võtta Kadril ravimeid ning sellele lisaks toituda tervislikult. Samuti on Veet hämmingus seepärast et TV3 on oma eetris ise näidanud klippi, kus ta selgesõnaliselt ütleb, et Kadri peab võtma ravimeid. Vaata videointervjuud Veet Manoga SIIT!

Samuti arutas Pressinõukogu 2016. aastal Veet Mano Wannaquoti kaebust TV3 saates „Kuuuurija“ 17. mail eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et TV3 rikkus head ajakirjandustava.

I. J. Zand FOTO: Konstantin Sednev

Katrin Lusti kupeldamisskandaali lugu - Katrin Lust võttis oma autorisaates luubi alla salapärase ärimehe Iraj Zandi ehk I.J. Zandi, kes väidetavalt Laura Kõrgemäe vahendusel tegi noortele naistele siivutuid ettepanekuid ja pakkus neile seksi eest ka kena tasu.

Ettevõtja I. J. Zand, keda telesaade süüdistas vägistamises ja pedofiilias, pöördus enda kaitseks kohti poole, et tõestada oma süütust ja nõuda kahjutekitajatelt välja suur kahjutasu. Samuti andis mees videointerjuu Elu24le.

I. J. Zand väidab Elu24-le antud videointervjuus, et saatejuht Katrin Lust on manipuleerinud andmetega, et tema autorisaade «Kuuuurija» müüks paremini. Zandi sõnul esitasid Lust ja TV3 ühe poole andmeid valikuliselt, jättes teise poole ehk tema argumendid ja seisukohad täiesti välja, sest need oleks muutnud kogu saates esitatud konstruktsiooni mõttetuks. «Nad ei tahtnud heast loost ja saatest loobuda, nii otsustati mind hävitada,» kirjeldab ärimees loo ilmumise tagamaid. «Katrin Lust on kuri naine,» hindab Zand telesaatejuhti. Vaata täispikka intervjuud SIIT!

Omapoolse intervjuu andis Elu24le ka Katrin Lust. Telesaatejuht on nördinud, et ärimees I. J. Zand on Elu24-le antud intervjuus valetanud ning väänanud tema sõnu. Naine kinnitab, et on kupeldamise teemat oma saates käsitlenud heas usus ning andnud kõigile pooltele võimaluse oma seisukohad esitada. Vaata täispikka intervjuud SIIT!

Pressinõukogu otsustas 2018. aastal, et TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus saade punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad.

Kairi Päärson FOTO: «Kuuuurija»

Katrin Lusti süüdistab «Kuuuurija» ohver - «Kuuuurija» kajastas ilusalongi Ztudio juhtumit, milles avalikustas, et salongi omanikud on Kairi Päärsoni nimeliselt naiselt ligi 100 000 eurot välja pressinud.

Ilusalong Ztudio Faccebooki lehele ilmus peale saadet video, milles lubatakse «Kuuuurija» valed paljastada. «Kuuuurija» saates ohvriks tembeldatud ja raha välja käinud Kairi Päärson võtab videos samuti sõna, öeldes, et nii mõnedki asjad, mida Lust saates välja tõid, on valed, ja paljud asjad, mida ta saatejuhile edasi rääkis, ekraanile ei jõudnud.

Elu24 pöördus toona isiklikult ka Katrin Lusti poole ja sai temalt kommentaari. «Tegu on süstemaatilise laimuga. Samamoodi võiks teha ükskõik, kelle kohta samasuguse video. See näitab tegelikult seda, kui ohtlik tänapäeva maailm on. Kõik intervjuud on lindis. Kairi tuli vabatahtlikuld minu juurde rääkima ja andis kõik info mulle vabatahtlikult. «Kuuuurija» ei ole kedagi sundinud.» Loe täispikka artiklit SIIT!

Kas Katrin Lust jagab uue peigmehega hellust? FOTO: Katrin Lust/Facebook

Katrin Lusti kuum suudlus salapärase noormehega - Katrin Lusti Facebooki kontole lekkis foto kuumast suudlusest, mis jahmatas nii Lusti fänne kui ka naist ennast.

«Ootamatult suure tähelepanu osaliseks olen saanud tänu sellele pildile. Ega ma midagi kriminaalset ei ole korda saatnud, musi polevat ju patt,» kommenteeris Katrin Lust Elu24le lõbustatult.

Katrin Lust-Buchanan koos om abikaasa Adam Buchanan`ga FOTO: Jelena Rudi